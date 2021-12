Nogle får sol, mens andre får slud og tøsne

Længere syd på er historien en anden.

- Der vil være lidt tættere skydække mod syd. Der kan være lidt regn ind over det sydfynske øhav. Er man lidt inde i landet og lidt højt oppe i terrænet, så kan der sagtens være lidt tøsne. Det kunne godt snige sig op over Svanninge Bakker, så der kan være lidt vinterligt i nedbøren, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

De kommende dage kommer vejret til forveksling til at ligne søndagsvejret. Der vil blæse en jævn til hård vind, og temperaturerne forventes at ligge omkring to til tre grader, mens der kan falde nedbør som både regn og tøsne.