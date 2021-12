Nominer: Hyld en lokal ildsjæl

- Det er folk, der brænder for deres lokalområde. At der skal ske aktiviteter og udvikling. Folk som ofte har en forståelse af, at der ikke kommer nogen udefra og gør noget for netop deres lokalsamfund.

Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd er overbevist om, at der i stort set alle landsbyer findes en person, som fortjener at vinde TV 2 Fyns julekurv. Den skal nemlig gå til en lokal ildsjæl, som fortjener lidt ekstra hyldest og forkælelse her op til jul. For de lokale ildsjæle trækker et kæmpe læs, og de gør det helt frivilligt.



Store eller små resultater

- Det er tit travle folk, som finder glæden i at sætte noget i gang og se, at det lykkes, og at man glæder andre. I bund og grund at de glæder andre i området.

Nogle gange skaber de lokale ildsjæle store resultater, som for eksempel at redde deres lokale dagligvarebutik, sådan som de gjorde i Ørsted tidligere i år. Men, fortæller Steffen Damsgaard, det kan også være, at de helt uselvisk skaber aktiviteter for de ældre i byen, fordi de kan se, at der er brug for det. Uanset hvad, har de lokale ildsjæle som regel nogle bestemte karakteristika:

- De lokale ildsjæle er dem, der formår at samle andre i byen omkring deres projekter. Og de forstår strukturerne og ved, hvem de skal påvirke for at få tingene til at ske. Så de er vellidte, har et smittende humør og er imødekommende, siger Steffen Damsgaard.

Kender du en ildsjæl?

Julekurven står netop nu på TV 2 Fyns redaktion og venter på at blive overdraget til en person, som fortjener den. Hvem skal vinde den?

Send en mail til event@tv2fyn.dk og fortæl os, hvem du vil indstille, skriv en god begrundelse, og husk din egen kontaktinfo, så vi kan ringe til dig og få nogle flere detaljer, hvis vi har brug for det. Vinderen findes i uge 50, så sidste frist for at nominere en kandidat er mandag den 13. december klokken 12.00.