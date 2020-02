Nordfyns Bank: Stort overskud, men boligfesten vil ebbe ud

2019 har været et godt år for Nordfyns bank, der kommer ud med et resultat på 42,6 millioner kroner efter skat, hvilket man betegner som "meget tilfredsstillede". Før skat var resultatet det næsthøjeste i bankens historie.

Ifølge administrerende direktør Holger Bruun har især det lave renteniveau sat skub i bankens aktiviteter.

- 2019 vil nok især blive husket for et renteniveau, der i den grad indbød til at få kigget realkreditbelåningen efter i sømmene. Det valgte rekordmange at gøre, og det har haft en mærkbar indflydelse på både aktivite-ten og indtjeningen, siger han i en pressemeddelelse.

Selvom det lave renteniveau har ført til masser af aktivitet, så har det også ulemper, mener direktøren.

- Der er som bekendt altid en bagside af medaljen, og mens boligejerne glædede sig, var der mange med overskudslikviditet, der spejdede langt efter afkast på indestående i banken eller kortløbende obligationer. Og endelig har den stigende fokus på bekæmpelse af hvidvask afstedkommet at mange ressourcer har været – og fortsat vil være – afsat til den opgave, lyder det fra Holger Bruun.

På grund af de lave renter har der været godt gang i bolig- og værdipapirsområdet for banken i 2019, og det kan ses på resultatet, som er syv millioner kroner højere end i 2018.

Man forventer dog ikke en fortsættelse af den udvikling i 2020. Faktisk forventer man, at "Festen på boligmarkedet ebber ud", hedder det i pressemeddelelsen.

Derfor ventes det ikke, at resultatet for 2020 vil komme i nærheden af ditto fra det seneste år. Nordfyns Bank havde i 2019 et resultat på 52,5 millioner kroner før skat, og det tal forventes at falde til mellem 30 og 40 millioner kroner i 2020.