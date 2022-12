Nordfynsk mafioso tager over efter klimaets Clint Eastwood

Nordfynske Dan Jørgensen (S) overdrager posten som klimaminister til Lars Aagaard, der også stammer fra Nordfyn og er tidligere branchedirektør i Dansk Energi.

Faktisk kender de hinanden godt og har gået på samme gymnasium og dermed bliver posten på fynske hænder.

- Det er ikke en fynsk mafia, det er en nordfynsk mafia. Vi har gået på samme gymnasium, dog ikke samtidig. Men vi er rundet af mange af de samme værdier og har et humoristisk syn på tingene og en grundlæggende optimisme, siger Jørgensen.

Jørgensen kalder Aagaard kompetent og har tilfældigvis startet et rygte om, at netop Aagaard skulle tage over, selv om det endnu ikke var fastlagt.

- Jeg er normalt ikke en, der spreder rygter i pressen, men da jeg blev spurgt, hvem jeg troede, det kunne blive, havde jeg ikke nogen idé om det.

- Men hvorfor ikke gøre en god gerning og sprede rygtet om en, som du synes er dygtig, og som ikke er helt usandsynlig, som du godt kan lide. Så det gjorde jeg, siger Jørgensen grinende.

Fra en fynbo til en anden

Det viste sig dog at være et godt bud, da Jørgensen torsdag overlader posten til Aagaard. Dermed bliver posten på fynske hænder.

- Faktisk begyndte rygterne at gå. At de så viste sig at være sande, viste jeg ikke, siger Dan Jørgensen.

Aagaard er ikke valgt til Folketinget og var derfor en joker på ministerkortet, hvor han repræsenterer Moderaterne. Dan Jørgensen bliver ny minister for udvikling og global klimapolitik.

Departementschef Lars Frelle-Petersen fortæller, at det nogen gange kan være lidt svært at se Dan Jørgensens glimt i øjet, da han har smalle øjne.

- Som du selv siger, så har du to sprækker, hvor andre har øjne. Derfor går vi også og kalder dig klimaets Clint Eastwood bag din ryg. Så må du selv bestemme, om du er den gode, den onde eller den grusomme, siger han.

Frelle-Petersen glæder sig over, at Lars Aagaard bliver ny klimaminister.

- Der er rigtig, rigtig svært at finde en mand, der ved mere om dansk energi, end du gør, siger han.

Aagaard er kendt som en mand, der som lobbyist for Dansk Energi har været god til at netværke og ofte er hurtig i replikken.

Det kommer departementschefen ind på, da han siger, at han har hørt, at mange ordfører følte, at Aagaard var medlem af netop deres parti.

Tidligere torsdag fortalte Dan Jørgensen (S), at han glæder sig over sin nye ministerpost og håber, at han kan være med til at sprede danske klimaløsninger til resten af verden.