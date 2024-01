Nordic Waste vil undersøge årsag til tontungt jordskred

Et jordskred, der i snart en måned har foregået ved virksomheden Nordic Waste ved Randers og truet med at forurene Alling Å, burde slet ikke have fundet sted. Det mener jordvirksomheden Nordic Waste i hvert fald ikke.

Derfor vil firmaet, der er ejet af den fynske rigmand Torben Østergaard-Nielsen, nu igangsætte en uvildig undersøgelse af årsagen til jordskred. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Den har derfor hyret rådgivningsvirksomheden GEO til at analysere årsagerne bag jordskreddet, der fandt sted i december ved Randers.

- Vi har med en sag at gøre, hvor der er mange ubekendte. Skyldes ulykken de ekstreme mængder nedbør i 2023? Er årsagen at dele af den naturlige lerkappe har revet sig løs? Eller er der andre ting, der har spillet en rolle?, skriver firmaet i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen vil blive iværksæt i marts eller april.