Nu åbner natklubberne: Forventer fest og fyldte dansegulve

Hos Danmarks største nattelivskoncern, Rekom Group, regner man med at se mange festglade gæster hen over weekenden.

Det fortæller politisk chef Lars Børsting.

- Vi har en forventning om, at vores gæster har savnet det og glæder sig til at komme tilbage. Det kan vi også se på antallet af reservationer i vores forretninger, lyder det.

Et vigtigt åndehul

Rekom driver over 100 barer og natklubber i Danmark. Det tæller blandt andet L.A. Bar, Café Guldhornene og Heidi's Bier Bar.

- Det er ofte sådan, at man først finder ud af, hvor meget man holder af ting, når man mister dem. Vi ser nu, at nattelivet kommer igen, og vi ser, at der er behov blandt mennesker for at være sociale igen.

- Det er virkelig blevet understreget, at det er vigtigt med et åndehul, hvor man tager i byen, slapper af og er sammen med sine venner, mener Lars Børsting.