Nu begynder fastelavnsbolle-sæsonen: Bager solgte de første mellem jul og nytår

- Nogen har sagt, at det er alt for tidligt, men så køber de alligevel fire. Vi tyvstarter altid lidt før, sæsonen egentlig går i gang, fortæller Marianne Jørgensen, der er salgsmedarbejder hos bageren.

Allerede nu kan kunderne i Assens Bageri smage ti forskellige varianter af den traditionsrige fastelavnsbolle.

- Og det er kun den spæde opstart, forsikrer Marianne Jørgensen.

En gammeldags eller en med wienerbrød?

Man mener, at fastelavnsbollerne sandsynligvis stammer fra 1.600-tallets Tyskland. Ifølge gammel skik fejrede man, at fasten snart gik i gang ved at spise hvedebrød, som var forbudt i fasteperioden, som varede fra fastelavn til påske.