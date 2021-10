Nu bliver det hurtigere at lade bilen op på Fyn

Det skal nemlig være muligt at lade bilen hurtigt op, så den kan klare turen fra Gedser til Skagen, og derfor skal de første 56 millioner kroner bruges til arealer, hvor der skal etableres lynladeparker.

Placeringen af de første seks ladeparker er allerede bestemt, og fire af dem skal ligge på Fyn. Parkerne kommer til at ligge langs den Fynske Motorvej ved Rønninge Nord og Syd og Lillebælt Nord og Syd, og etableringen af dem går i gang næste år, hvor de første 26 pladser med lynladestandere kan tages i brug.

De forventes fuldt udbygget frem mod 2030, og når de står klar, vil der være i alt 132 lynladepladser fordelt over de seks ladeparker.

Udover de fire lynladeparker på Fyn får Tappernøje på Sjælland også fornøjelsen af to parker. Anlægningen af ladeparkerne kommer til at foregå i flere etaper, hvor næste skridt er et udbud af opsætning og drift af ladestanderne.

Vejdirektoratet skal de kommende år anlægge op mod 50 lynladeparker.