Nu er datoerne på plads: Her åbner 24 vaccinationssteder på Fyn

Der findes allerede to faste vaccinationscentre på Fyn. Ét i Odense og ét i Svendborg. Men snart åbner 24 nye, lokale vaccinationssteder, som bliver fordelt ud over alle de fynske kommuner, Langeland og Ærø.

Nu er datoerne for åbningen nemlig på plads. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Første kommune, der slår dørene op til et lokalt vaccinationssted, bliver Nyborg den 8. april.

Så følger de andre fynske kommuner i dagene efter med Langeland Kommune som den sidste, der åbner det lokale vaccinationscenter 16. april.

Se hvor og hvornår vaccinationstederne åbner Assens - åbner 12. april 2021 Niels Kjærbyes Vej 9

5610 Assens



Faaborg-Midtfyn - åbner 12. april 2021 Forum Faaborg

Sundvænget 8

5600 Faaborg og



Idrætscenter Midtfyn

Søvej 34

5750 Ringe

Kerteminde - åbner 12. april 2021 Kerteminde Idrætscenter

Enggade 19

5300 Kerteminde

Langeland - åbner 16. april 2021 Sundhedshuset

Havnevej 118

5900 Rudkøbing

Middelfart - åbner 9. april 2021 Lillebælthallerne

Farøvej 74

5500 Middelfart

Nordfyns - åbner 14. april 2021 Søndersø Hallerne

Ullerupvænget 4

5471 Søndersø

Nyborg - åbner 8. april 2021 Nyborg Idræts- og Fritidscenter (Tennishallen)

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg og Ullerslev Kultur og Fritidscenter/ Ørbæk Midtpunkt

Langemosevej 5

5853 Ørbæk

Odense - lokalt testcenter ikke på plads Fast vaccinationscenter:

Athenevænget 2-4 5250 Odense SV Svendborg - åbner 12. april i Stenstrup og 13. april i Gudme Stenstruphallen, Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup Gudmehallen Stærekærvej 1 5884 Gudme Fast vaccinationscenter:

Ryttervej 63

5700 Svendborg

Ærø - åbner 9. april 2021 Rise Minihal

St. Rise skolevej 1

De lokale vaccinationssteder vil i begyndelsen kun have åbent udvalgte dage og ofte med en-to ugers mellemrum mellem åbningsdagene. Formålet er at samle en større mængde vaccinationer på åbningsdagene, så vaccinationsindsatsen bliver så effektiv som muligt. I takt med de stigende vaccineleverancer vil der komme flere åbningsdage.

- Afstanden skal ikke være afgørende for, om man får sit vaccinationsstik, så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan fortælle, hvornår vi åbner de lokale vaccinationssteder. De bliver et godt, lokalt supplement til de store vaccinationscentre, der allerede findes, og hvor mange syddanskere fortsat skal vaccineres, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), i en pressemeddelelse.

Hun roser samtidig kommunerne for et godt samarbejde.

- Det ville ikke kunne lade sig gøre at åbne så mange lokale vaccinationssteder på så kort tid, hvis det ikke var for et tæt og godt samarbejde med alle de syddanske kommuner. Med så stor en opgave, er man nødt til at arbejde tæt sammen, og så det er dejligt med kompetente samarbejdspartnere, siger Stephanie Lose.

Region Syddanmark har modtaget 31.800 doser vaccine mod COVID-19 til brug i uge 12 og 13.