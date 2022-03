Nu er de på vej: Bussen med flygtninge er nu kørt fra Krakow

De mange flygtninge er samlet op på banegården i den polske by Krakow, hvor terminalen er fyldt med mennesker, der prøver at finde hoved og hale i situationen.

Ifølge TV2 Fyns reporter Frederik Zeuner er der konstant nye flygtninge, der dukker op for at finde information om at komme videre eller blive registreret som flygtninge i Polen.

Det vurderes at op mod 675.000 mennesker på nuværende tidspunkt er flygtet fra Ukraine og ind i Polen, Rumænien, Slovakiet, Moldova og Ungarn.