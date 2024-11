Nu er der ballade om advokatroller i Nordic Waste

Boris Frederiksen fra Kammeradvokatens kontor er atter på krigsstien i forhold til kurator i Nordic Waste, John Sommer Schmidt fra Gorissen Federspiel.

Kammeradvokaten mener ikke, at John Sommer Schmidt kan være kurator i konkursboet, fordi Gorrisen Federspiel har været advokatfirma for Nordic Waste, inden selskabet gik konkurs.

Det oplyser han til Økonomisk Ugebrev.

Dermed får skifteretten i Randers nu sagen tilbage på sit bord.

Ifølge kammeradvokaten er der kommet nye oplysninger frem siden konkursen blev behandlet den 22. januar i år i Randers.

Hans undersøgelse har afdækket, at Gorrissen Federspiel gennem en årrække har haft omfattende advokatrepræsentation af den koncern, som Nordic Waste A/S indgik i en koncern ejet af den fynske Østergaard-familie.

- Gorrissen Federspiel har bistået koncernen med erhvervelsen af anparterne i Nordic Waste A/S, hvorfor det må formodes, at Gorrissen Federspiel i den forbindelse tillige har taget del i en sædvanlig due diligence proces af aktiviteterne i Nordic Waste A/S. Endelig er det konstateret at Gorrissen Federspiel på deres Legal 500-firmaprofil har flere koncernforbundne selskaber, herunder SDK Freja A/S oplistet som ”key clients,” siger Boris Frederiksen til Økonomisk Ugebrev.

Advokat John Sommer Schmidt oplyste den 22. januar i skifteretten i Randers, at han ikke anså sig for inhabil, og at Gorrissen Federspiel ikke havde været advokatfirma for Nordic Waste A/S "forud for denne sag", står der i kendelsen fra retten, hvor TV 2 Fyn også var til stede.