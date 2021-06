Nu er der ingen smittede i halvdelen af de fynske kommuner

Og tallene peger i retning af, at smitten er under kontrol, vurderer Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin ved Aalborg Universitetshospital.

- I det store billede er det stabile forhold over de seneste dage. Alt peger på en meget lav smitteaktivitet for øjeblikket i Danmark. Det synes jeg, at dagens tal bekræfter, siger han til Ritzau.



Der har under hele pandemien i alt været 292.352 bekræftede tilfælde af coronavirus i Danmark. 2.531 mennesker er døde med virussen.