Nu er der sat dato på, hvornår du kan tjekke din skat

13. marts åbner Skattestyrelsen for årsopgørelsen for 2022, hvor man kan få indblik i, om man skal af med penge eller får penge retur fra overskydende skat.

Det oplyser styrelsen til Ritzau torsdag formiddag.

Den overskydende skat udbetales fra 14. april. Sidste år blev der udbetalt cirka 19,9 milliarder kroner til 3,7 millioner borgere. Omvendt blev der opkrævet godt 8,4 milliarder.

Selv om det for mange kan være en glædens dag, bør den også bruges som anledning til at få set på, om alle oplysninger er korrekte. Det opfordrer Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen, til.

- Vi oplever voldsom stor interesse for at se, om årets tal er grønt eller rødt i TastSelv, siger han.

- Men brug også gerne lige et øjeblik på at tjekke, om alle oplysninger er kommet rigtig med, eller om noget mangler. Vi får mange oplysninger automatisk, men der kan være detaljer, man selv skal sørge for at taste ind, så man betaler den rigtige skat, lyder det.

Er tidligere åbnet før

Selv om den officielle åbningsdag er mandag den 13. marts, har Skattestyrelsen før åbnet for adgang allerede fredagen inden. Det er uvist, om det kommer til at ske igen.

I øjeblikket er styrelsen ved at gennemgå mere end 230 millioner oplysninger fra blandt andet arbejdsgivere, pengeinstitutter og fagforeninger. Disse oplysninger udgør grundlaget for årsopgørelserne.

- Samlet er der over 200.000 indberettere, der melder ind til Skattestyrelsen, som skal have en slutopgørelse klar til 13. marts, oplyser Skattestyrelsen.

Der er frist for at rette i årsopgørelsen den 1. maj. Den 3. juli er fristen for at indbetale din restskat uden at skulle betale et procenttillæg oven i.