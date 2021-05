Nu får Fynske Motorvej nye vejstriber, der kan ses bedre i regn og mørke

Det skal smarte, nye vejstriber på Fynske Motorvej afhjælpe.

Mandag tyvstartede Vejdirektoratet på Assensvej i Nørre Aaby, hvor de nu har færdiggjort arbejdet med de første nye vejstriber.

- Vi regner helt sikkert med, at det er et stort plus på trafiksikkerhedskontoen, fordi den nye stribe kan ses både i regnvejr og i mørke, siger Michael Ruben Anker Larsen, der er projektansvarlig hos Vejdirektoratet.