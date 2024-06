Nu forklarer landmand for første gang lussing mod ko: - Det var min eneste mulighed

Mandag kunne TV 2 Fyn vise en video fra Det Fynske Dyrskue, hvor en landmand slår sin ko. Den fire sekunder lange video viser, hvordan landmanden tildeler sin ko en lussing. Videoen blev filmet af en efterskoleelev, der var rystet over episoden, og den blev også kritiseret af Dyrenes Beskyttelse.

Siden har TV 2 Fyn forsøgt at få fat i den pågældende landmand for at få hans udlægning af episoden.



Han har ikke været interesseret i at stille op til interview, men i et skriftligt svar gennem Det Fynske Dyrskue skriver han:

- Min familie og jeg er meget berørte af hele situationen. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg behandler alle dyr ordentligt og efter gældende regler og altid med stor respekt for dyret.

- Når jeg ser den korte video, kan jeg godt forstå, at nogle kan få en opfattelse af situationen, der kan se voldsom ud. Det, som man ikke ser på den korte video, er alt det, der er gået forud for hændelsen.



Et spørgsmål om sikkerhed

I sit skriftlige svar forklarer landmanden, hvordan koen i videoen var voldsom over for sin kalv, og at han derfor forsøgte at beskytte kalven ved at få koen væk.

Koen blev i den forbindelse viklet ind i sin snor, hvilket ifølge landmanden fik den til at blive yderligere aggressiv.

Da det ikke virkede at tale koen til ro, fortæller landmanden, at han var nødt til at sætte sig i respekt overfor koen på anden vis.

- Desværre ser man ikke dette forløb på videoen, men kun momentet, hvor jeg giver koen en lussing. Det er naturligvis ikke i orden at slå koen, men det var eneste mulighed for at beskytte kalven, siger han og afslutter med, at han er ked af hele situationen.

Landmanden oplyser desuden, at koen vejer mellem 400 og 500 kilo.

Køer kan være livsfarlige

Men må man slå sin ko - eller et andet dyr for den sags skyld? Ifølge dyrevelfærdsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse, og man må derfor ikke slå på dyr.

- Det skal dog kunne dokumenteres, at dyret på en eller anden måde har taget skade af slaget, og det er meget vanskeligt at se på videoen. Derfor er det svært at sige, om dyrevelfærdsloven er blevet overtrådt, forklarede dyrlæge Inger Lund Overgaard fra Dyrenes Beskyttelse mandag til TV 2 Fyn.



Klaus Brems, der er formand for Fyn-afdelingen af Herefordforeningen, siger til TV 2 Fyn, at det ikke er okay at slå dyrene, men at i nogle tilfælde, kan man være nødt til at gå fysisk til værks:

- Fysisk afstraffelse tager jeg stærk afstand fra, men der kan opstå nogle situationer, hvor man er nødt til at sætte sig i fysisk respekt. Du er jo fysisk meget underlegen. Jeg har kollegaer, der har brækket ribben og kollegaer, der har ligget på jorden, hvor koen har stået i brystkassen på dem. Det kan være livsfarligt, siger han.

I en mail til TV 2 Fyn oplyser chefen for Det Fynske Dyrskue, Anita Christoffersen, at dyrskuet tirsdag har været i kontakt med både en dyrlæge og Fyns Politi.

Her har de drøftet hændelsesforløbet.

Dyrlægen har derudover haft en dialog med landmanden i videoen. På baggrund i disse har hverken Fyns Politi eller dyrlægen fundet grundlag for at gå videre med sagen.