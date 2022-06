Nu går vi i stemmeboksen: - Jeg synes bare, vi skal stå sammen

- Jeg synes bare, vi skal stå sammen, og at vi bliver stærkere, hvis vi gør det.

Sådan siger Dorte Egholm, som ønsker at Danmark står sammen og siger farvel til det danske forsvarsforbehold i EU. Det kommer nøjagtig 378.264 stemmeberettigede fynboer sammen med det øvrige Dannmark til at bestemme, når de onsdag går til stemmeurnerne.

Dorte Egholm er ikke ene om sin holdning. Det var tydeligt, da TV 2 Fyn tirsdag loddede stemning på gaden i Kerteminde.

Også René Askholm snakker om, at vi skal stå sammen:

- Vi skal bidrage allesammen og hjælpe hinanden, siger han, men er knap så afklaret, når det kommer til, hvor krydset skal sættes i stemmeboksen.



- Jeg tror nok, jeg er i tvivl. Det er sgu svært, fordi der er både for og imod, siger René Askholm, mens Lars Bo Jørgensen mener, at tidspunktet er afgørende for udfaldet af afstemningen.

- Var det til jul, så havde folk været mere lige glade, siger han og peger på, at Ruslands invasion af Ukraine har stærk indflydelse på folks holdning.

Han er dog afklaret og vil sætte et kryds ved ja.

- Det bliver tommel op. Det tror jeg er bedst. Så får man noget støtte, og så er man ikke alene, mener Lars Bo Jørgensen.

Den seneste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau viser da også, at Lars Bo Jørgensen har en pointe om tidspunktet. Voxmeter-målingen, som er foretaget fra 23. maj til 29. maj, viser, at 48 procent af de stemmeberettigede danskere ville stemme ja til, at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU.

31 procent vil stemme nej, mens den sidste femtedel ikke er afklaret.