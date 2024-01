Nu hænger vi alle på Nordic Waste-regningen

Miljøstyrelsen valgte i sidste uge at give Nordic Waste to påbud, der indebar, at selskabet skulle hæfte for en garanti på 205 millioner kroner til oprydningen - samme beløb, som Folketinget har stillet som sikkerhedsnet for oprydningsopgaven.

- For udgifter afholdt for perioden fra og med tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vil Randers Kommune lægge ud og viderefakturere Miljøstyrelsen for samtlige afholdte udgifter i henhold til den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune, hedder det i indstillingen til økonomiudvalgsmødet.

Samarbejdsaftalen gælder frem til tidspunktet, hvor der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade.

Kommunen posterer udgifterne til oprydning som et tilgodehavende i 2023 og 2024, og det belaster derfor ikke kommunens driftsresultat.