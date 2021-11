Nu har vi rundet en halv million fynboer: Dyk ned i tallene for dit område

Men tallene for 2021 tyder dog også på, at befolkningens flyttemønster er ved at ændre sig, hvilket også er én af forklaringerne på, at befolkningen på Fyn vokser. I seks fynske kommuner er nettotilflytningen positiv i tredje kvartal 2021.

- De nyeste tal bekræfter, at nettotilflytningen til København er stagneret, og at børnefamilier i søger væk fra København. Vi kan også se, at aldersgrupperne under ti år, og dem mellem 30 og 40 år – altså typisk børnefamilierne - stiger flere steder på Fyn. Det betyder, at især Odense, men også andre fynske kommuner får gavn af de ændrede flyttemønstre i landet, siger lektoren fra RUC.