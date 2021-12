Nu kan alle vaccinere: Region søger folk uden sundhedsfaglig baggrund

Vaccinationsindsatsen skal styrkes og endnu flere danskere skal testes.

Det var udmeldingen, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften holdt pressemøde.

Men det kræver en del flere ansatte, som kan hjælpe med at vaccinere og teste. Derfor tyer Region Syddanmark nu til utraditionelle midler.

- Vi har brug for at skrue op for antallet af ansatte til at løse opgaven. Vi forstærker nu indsatsen for at skaffe det nødvendige personale til vaccinations- og testindsatsen, siger Jane Kragelund, der er regionsdirektør i Region Syddanmark.