Avlsmink kan måske overleve - men Martin har allerede slået sine ihjel

Den seneste uge har været noget af en rutsjebanetur for Martin From, der er formand for de fynske minkavlere.

Selvom fødevareminister Mogens Jensen (S) i et interview med TV Midtvest åbner for muligheden i at bevare nogle avlsdyr i minkbranchen, fortsætter Martin Froms rutsjebanetur nedad.

Opdatering Fødevareminister Mogens Jensen (S) afviser nu at frede nogle af minkavlernes avlsdyr. - Jeg er under forhandlingerne blevet spurgt ind af flere partier til, om vi kan lave en avlsbank. Det har regeringen så spurgt sundhedsmyndighederne om. Her er det kommet frem, at det er muligt at lave et begrænset avlsprogram. Det står dog klart, at det er minkavlerne ikke interesserede i. - Regeringen synes derfor ikke, at det er realistisk at gå den vej, siger ministeren

- Jeg er personligt holdt op med at håbe, for vi kan ikke holde til det mere. Man tror, der er lys, og så bliver det slukket igen, fortæller han til TV 2 Fyn.

Isolerede avlsdyr

Martin From har 23.000 mink tilbage ud af 65.000. Han har allerede slået omkring 6.000 af sine i alt 9.000 avlsmink ned.

Mandag eftermiddag forventer han, at den sidste mink er aflivet.

- Vi kan ikke vende det her nu. Vi har så få avlsdyr tilbage, at det slet ikke giver mening, at vi skal til at bremse op, siger minkavleren.

Fødevareministeren har da heller ikke endeligt givet lov til, at minkavlerne kan beholde deres avlsdyr, men tirsdag aften lød det således:

- Der er blevet stillet forskellige spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at have avlsdyr i en lille gruppe, der kan bruges til videre avl. Det er vi ved at kigge ind i, sagde fødevareministeren til TV Midtvest.

Aflivning af raske mink 4. november: På et digital pressemøde beordrer statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) alle danske mink aflivet. Det drejer sig om op mod 17 millioner mink.

8. november: Nyheden om, at regeringen ikke havde lovhjemmel på plads til at aflive raske mink, rammer Christiansborg. Regeringen opgiver at få et hastelovforslaget igennem.

9. november: Fødevareministeriet udsender en mail til landets minkavlere, hvor man skriver, at regeringens udmelding om at aflive mink blot var en opfordring.

10. november: Fødevareministeren åbner muligheden for at beholde nogle avlsdyr.

11. november: Fødevareminister Mogens Jensen (S) kaldes i samråd. Han mener ikke, at han alene har ansvaret for, at der ikke var sikret lovhjemmel. Det var en fælles beslutning i regeringen, siger han. Se mere

Hvis ministeren virkelig mener det, skal han handle hurtigt, mener Martin From.

- De har edderbryggeme travlt, hvis de skal nå at redde ret meget. Det er simpelthen nu, der skal handles, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, siger han.

Minkavlere giver op

Selv hvis flere tusind avlsdyr fredes, vil minkbranchen, som vi kender den i dag, ikke kunne reddes. Ifølge Martin From vil der gå nogle år, før bestanden er tilbage som før coronapandemien.

Derudover er formanden usikker på, hvor mange minkavlere der egentlig ønsker at fortsætte.

- Jeg tror simpelthen, at der er nogen, der føler sig trådt så meget på, at de ikke har lyst til at vende tilbage til erhvervet.

Der er i alt 20 minkalvere på Fyn. Til sammen har de 41 minkfarme.