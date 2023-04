Nu kan kommune sætte en kæp i hjulet på kriminelle banders kontanthjælpstrick

Aktiv bandemedlem og på kontanthjælp.

Den tilværelse har det længe været muligt at leve i Odense Kommune.

Her har bandemedlemmer uden problemer hævet deres kontanthjælp, selvom de reelt ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet.

Flere gange har kommunen forsøgt at besværliggøre bandemedlemmernes muligheder for at modtage kontanthjælpen, men dette har blot resulteret i, at de har flyttet deres adresse til en anden fynsk kommune og tilmeldt sig kontanthjælpsudbetaling der.

- Der har nok været tale om et par håndfulde, fortæller borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S).



Dette trick har været muligt, fordi Odense Kommune ikke har måtte dele personoplysninger om bandemedlemmer med andre fynske kommuner.

Deling af personoplysninger

Regeringen ønsker dog at sætte en kæp i hjulet på denne finte.

Derfor sikres der nu vejledning til kommunerne om deling af personoplysninger med andre kommuner.



Fraflytningskommunen må nemlig gerne videregive almindelige personoplysninger, hvis oplysningerne efter en konkret vurdering er nødvendige for tilflytterkommunens sagsbehandling. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.



Helt konkret betyder det, at oplysninger om bandemedlemmer nu kan deles på tværs af alle fynske kommuner, hvilket gør det muligt for Odense Kommune at forhindre en udbetaling af kontanthjælpen.

Det begejstrer Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Nu kan vi gøre andre kommuner opmærksomme på, at her kommer en, som vi tror er fraflyttet, fordi vedkommende vil væk fra vores søgelys og have fred til at hæve overførselsindkomst, samtidig med at vedkommende laver kriminalitet. Det er jeg rigtig tilfreds med, siger Peter Rahbæk Juel.

Hvad med fynboer der ikke er bandemedlemmer. Kommer deres informationer nu til at flyde til højre og venstre mellem kommunerne?

- Nej, det er kun, hvis man får rodet sig ud i noget organiseret kriminalitet, hvor vi gør alt hvad vi kan for at bekæmpe det. Så skal man kigge sig lidt ekstra over skulderen her, og det er sådan set også meningen, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

