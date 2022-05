Nu kan TV 2 Fyns indhold streames på TV 2 Play

TV 2 PLAY-samarbejdet mellem TV 2 og TV 2 Regionerne har været under udvikling gennem en periode. Regionernes daglige 19.30-udsendelser har i længere tid været et on demand-tilbud på TV 2 PLAY, og under kommunal- og regionsvalget i efteråret 2021 rykkede samarbejdet til nye højder i en forsøgsperiode. Her lå mere end 100 stykker indhold fra TV 2 Regionerne prioriteret og tilgængeligt for alle PLAYs brugere, ligesom TV 2 tilbød en periode med gratis abonnement til ikke-brugere.

- Både dette indhold og livesending af valgaftenen og af dagene derefter dominerede TV 2 PLAY – både i forhold til prioriteringen og forbruget på PLAY – i dagene omkring kommunalvalget. Vi har gode erfaringer fra denne periode, og vi vil videre med et indholdssamarbejde og med at løfte de vigtige fælles dagsordener i vores demokrati. Målet er at skabe markedets stærkeste, lokalt forankrede public service-tilbud – også på streaming, siger Lotte Lindegaard.

”Vi hører naturligt sammen med TV 2 – på tv og på streaming”

Hos TV 2 Regionerne er der store forventninger til det øgede samarbejde med TV 2 i en tid, hvor streamingseningen er i vækst.

- Vi hører naturligt sammen med TV 2 og har gjort det på flow-tv i mere end 30 år, hvor vi har samarbejdet om daglig nyhedsformidling, valgdækning, store samfundsdebatter, dokumentarer og andet indhold. Dette samarbejde skal fortsætte ind i streamingverdenen. Vi har store ambitioner for samarbejdet, og vi glæder os til at udvikle TV 2 Regionernes position på streaming, siger TV MIDTVEST-direktør Lone Sunesen, der sidder i styregruppen for PLAY-samarbejdet mellem TV 2 Regionerne og TV 2.

Alle TV 2 Regioner har egne streamingtjenester, som er opbygget og prioriteres individuelt hos de enkelte TV 2-regionalstationer.