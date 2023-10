Nu kommer frosten - se hvor den rammer

Det er særligt det midtfynske område, der ser ud til at blive ramt, og ifølge DMI kan man komme ned på lige under en grads frost. Frosten kombineret med de regnvåde veje betyder, at der risiko for frysende våde vejbaner på Fyn i nat og i morgentimerne. Derfor opfordres trafikanter til at være ekstra opmærksomme, hvis de bevæger sig ud i trafikken.