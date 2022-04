Nu kommer varmen: Onsdag nærmer sig årets varmeste dag

De fynboer, der har sat sig på cyklen fra morgenstunden, har nok allerede opdaget det. Det er slet ikke så koldt, som det har været de seneste dage.

Her har temperaturen ligget omkring frysepunktet, og flere dage har der været nattefrost. Men onsdag ligger temperaturen omkring seks til syv graders varme.

- Solen kan lige kæmpe sig igennem skylaget, og i løbet af dagen i dag er der også chance for, at solen får lov til at kigge ned i perioder, siger TV 2 Vejrets Lone Sejr.