Nu reagerer Bjørn Brandenborg på dramatisk tv-debat

- Vi er nødt til at tale om denne kæmpe problematik og gøre noget ved det.



Det siger fynskvalgte Bjørn Brandenborg, der er retsordfører i Socialdemokratiet, efter en debat om regeringens nye bandepakke tirsdag aften.

Debatten fik skuespiller, forfatter og tidligere medlem af banden Brothas, Abud Mustafa, til at udvandre fra DR-programmet Aftenshowet efter længere tids debat. Abud Mustafa mener nemlig, at bandepakken både mangler flere penge og mere konkrete indsatser rettet mod de unge.

Onsdag formiddag reagerer Bjørn Brandenborg på gårsdagens program og siger:

- Jeg blev overrasket, og det var ikke rart at se, at han blev så påvirket. Det er en alvorlig debat, der har store konsekvenser for både de kriminelle og også for de uskyldige mennesker, det går ud over - og det er det, vi arbejder på at gøre noget ved.