Nu reagerer politikerne på ung anbragt kvindes død: - Har vi en minister, der er totalt blind på det område?

Bogense: De politiske reaktioner står i kø, efter TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende kunne afsløre, at en ung kvinde er død, mens hun var anbragt på det omstridte bosted Den Lille Gård på Fyn.

Blot ti dage efter det tragiske dødsfald var Socialtilsyn Midt på uanmeldt besøg på opholdsstedet. Her var det eneste personale til stede en pedel, der var sat til at passe tre selvskadende og selvmordstruede unge.

Socialordfører for Moderaterne, Rosa Eriksen, mener, at der er tale om en dybt tragisk sag.

- Jeg vil først og fremmeste sende mine dybeste kondolencer til de forældre, der har mistet deres datter. Det er fuldstændig forfærdeligt, og sådan noget må ikke ske. Der er ikke nogen undskyldning for, at det kan gå så galt i vores velfærdssamfund.

- Vores (Moderaternes, red.) ønske er, at vi når til et sted, hvor vi kun har uddannet personale på anbringelsessteder og botilbud. Det kan være, at nogen ikke har været fagligt godt nok klædt på til at se de faresignaler, der har været fra den stakkels pige, siger hun.

Indkaldt minister i samråd

Det fynske folketingsmedlem Katrine Daugaard, der er socialordfører for Liberal Alliance, er også rystet over den aktuelle sag.

Hun mener, at der skal handles nu. Og derfor har hun indkaldt socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd.

- Vi ser gang på gang sager, hvor anbragte borgere dør på landets bosteder. Der har på landsplan været tre dødsfald på blot syv måneder, og det eskalerer i fuldstændigt tragisk omfang, siger hun til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

Socialordfører for Dansk Folkeparti, Mette Thiesen, bakker op om et samråd.

- Et samfund skal bedømmes på den måde, de behandler deres mest udsatte. Og der må jeg bare sige, at det går ikke ret godt i Danmark. Vi ser alt for mange af de her sager på det specialiserede socialområde, hvor der sker frygtelige ting. Så vi går til samråd med nysgerrighed i forhold til, hvad ministeren egentlig vil svare til det her, og hvordan hun har tænkt sig at håndtere det her, siger hun

Om opholdsstedet Den Lille Gård

Opholdsstedet Den Lille Gård og underafdelingen Gyldensteen i Bogense har plads til ni unge mellem 14 og 23 år, der enten har psykiske eller sociale vanskeligheder, er dømt til en strafferetlig foranstaltning eller har været udsat for omsorgssvigt.

I Socialtilsyn Midts notater fra juni beskrives det, at ”størstedelen (af borgerne, red.) er selvskadende og flere har suicidal adfærd. Nogle af de unge er selvskadende i en grad hvor det kan medføre en reel sundhedsmæssig risiko i form af forblødning, indre skader på organer når der sluges barberblade eller tages overdosis af medicin".

Det er kommunen, der kan visitere den unge til et midlertidigt ophold på bostedet. Én plads på afdelingen Gyldensteen koster mellem 1,1 og 2,9 millioner kroner årligt.

Den Lille Gård er ejet af Peter Stausgaard, der er tidligere medstifter af det kontroversielle krisecenter TimeOut Fyn, der blev lukket af myndighederne i 2023.

Også SF’s socialordfører, Theresa Berg Andersen, er rystet over den aktuelle sag.

- Jeg er frustreret, rasende og trist over, at det her skal koste menneskeliv. Vi ved, at problemerne er der, og vi har set så mange grelle eksempler. Når jeg læser det her, tænker jeg, at det bare er et spørgsmål om tid, før der ligger en ny sag.

- Forhandlinger trækker i langdrag

Theresa Berg Andersen, Mette Thiesen og Katrine Daugaard retter alle en kritik imod social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som de mener, bør indkalde til forhandlinger.

- Der ligger en aftale i forbindelse med Barnets Lov, hvor der står, at de parter, der er med i Barnets Lov, også skal forhandle kvalitet i anbringelser. Der ligger nogle forhandlinger, som ministeren trækker i langdrag, som jeg ikke kan forstå, der ikke bliver kaldt ind til.

- Hun erkender flere gange, når vi har siddet i samråd, at der er problemer, og det skal vi gøre noget ved. Hun kan ikke trække den længere, det ligger i en aftale, at det her skal der kigges på. Man kan tænke, om vi har en minister, der er totalt blind på det område, lyder det fra Theresa Berg Andersen.

Også Katrine Daugaard peger på, at ministeren for længst burde have indkaldt til forhandlinger.

- Barnets Lov blev solgt som værende det, der skulle løse alt på børne- og ungeområdet, så det blev sublimt, og alligevel ser vi de her sager. Allerede i 2021 skulle initiativet Børnene Først kigge på kvaliteten i anbringelser, og ministeren har stadig ikke indkaldt til forhandlinger. Derfor skal ministeren forholde sig til, hvorfor kommunerne bliver ved med at svigte deres anbragte unge, siger hun.

Mangler svar fra ministeren

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har forsøgt at få en kommentar til sagen og fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

En pressemedarbejder oplyser, at ministeren er fraværende og henviser til socialordfører for Socialdemokratiet, Camilla Fabricius.

Hun har sendt følgende kommentar til sagen til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende:

- Som beboer skal du kunne føle dig tryg samt føle, at du får den hjælp, du har brug for. Det er derfor yderst utilfredsstillende, at det ikke er tilfældet for de unge beboere på Den Lille Gård. Som samfund skal vi passe ekstra godt på vores sårbare borgere, og med den kritik, som Socialtilsynet rejser mod det givende botilbud, er der grund til bekymring.

- Jeg har fuld tillid til, at de relevante myndigheder træffer de rigtige beslutninger i forhold til sanktioner, som botilbuddet skal underlægges, så lignende hændelser ikke gentager sig, skriver Camilla Fabricius.

Fredag eftermiddag er TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende blevet bekendt med, at ejer af Den Lille Gård, Peter Stausgaard, har valgt at lukke stedet.

Peter Stausgaard har ikke haft yderligere kommentarer til sagen.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende forsøger igen at få en kommentar fra social- og boligministeren, når hun er tilbage.