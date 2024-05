Nu rykker hjælpen tættere på: Flere hundrede værnepligtige på vej til Fyn

- Udrykningstiden til Fyn er simpelthen for lang, og når 300 af de 450 nye værnepligtige skal placeres i et nyt beredskabscenter, vil det ikke give mening at placere det andre steder end på Fyn. Gerne i Odense, siger Lars Christian Lilleholt.

Han peger på den nedlagte Højstrup Kaserne, som en oplagt lokalitet.

I Danmark er der i forvejen seks beredskabscentre. Tre i Jylland, to på Sjælland og et på Bornholm.

Helt nyt

Skitserne til det nye beredskabscenter på Fyn er så friske, at de fleste politikere på Christiansborg endnu ikke kender til dem, fortæller Mai Mercado (K).

Det kan Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen bekræfte.

- Det er helt nyt for mig. Det står ikke i den aftale, som vi har indgået i går (tirsdag red.). Jeg undrer mig over, at jeg, som har forhandlet, i modsætning til Lars Christian Lilleholt, ikke har fået besked om det fra ministeren. Men hvis det er rigtigt, så er jeg selvfølgelig glad. Fyn har jo været en forsvarsørken i årevis.