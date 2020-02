Nu skal der mere fynsk raps i dieseltanken

Der skal mere biobrændstof i den danske benzin og diesel. Det besluttede Folketinget sidste år for at leve op til EU's udledningskrav.

Læs også SDU-forskere kan være tæt på at udvikle grønt flybrændstof

Ikke alene øges indholdet af biobrændstoffer fra 5,75 til 7,6 procent, men indholdet af de såkaldte avancerede biobrændstoffer, der udelukkende kommer fra husdyrgødning, affald og restprodukter, skal også øges med 0,9 procent over de næste to år.

Det glæder man sig til hos virksomheden Emmelev på Fyn.

Større produktion med hjælp fra Sverige

Torsdag ankommer en lastbil fra svenske Södra fyldt med grøn methanol, der er et fossilfrit og bæredygtigt brændstof fra råstofferne i skoven.

Om biodiesel Biodiesel kan uden problemer fyldes i tanken på tunge køretøjer – de mister ikke trækkraft i forhold til almindelig fossil diesel, og motorerne tager ikke skade. 20 procent af al brændstof til dieselkøretøjer i Sverige er i dag fossilfri biodiesel. Se mere

I 2017 besluttede Södra at investere over 100 millioner i et anlæg til produktion af biomethanol. Södra har bygget verdens første kommercielle biomethanolanlæg på Södras fabrik i Mönsterås.

Lastbilens ankomst til Emmelev betyder helt konkret, at Emmelev kan producere endnu mere avanceret biodiesel og dermed sikre, at brændstoffet til tung vejtransport - herunder busser og entreprenørmaskiner - bliver grønnere.

Biobrændsel er omdiskuteret

Den grønne omstilling inden for tung transport har længe været omdiskuteret.

Det er nemlig særligt den tunge transport, hvor elektrificeringen lader vente på sig.

Læs også Tre måneder i klimaets tjeneste: Svendborg-familier beviser, at man kan gøre rigtig meget

Prisen for el-lastbiler er fortsat meget høj, og det begrænsede udbud af både biler og opladningsmuligheder er en barriere for den grønne omstilling.

Samtidig står lastbilerne til at øge deres andel af de samlede CO2-udledninger med omkring 18 procent ifølge en ny rapport fra Concito.

Raps fra danske marker

Brugen af raps og andre fødevareprodukter til biobrændstoffer har dog også været omstridt, fordi det i sig selv belaster atmosfæren med CO2 at producere og transportere biobrændsel. Desuden bør fødevarer bruges til fødevarer og ikke puttes i benzintanken, siger kritikerne.

Emmelev får sit biobrændsel fra gule rapsmarker i Danmark inden for en radius af 200 kilometer.

- Og det mindsker de negative klimaeffekter, der forekommer ved import af biobrændsel. Derfor er biodiesel produceret på danske rapsmarker – og særligt avanceret biodiesel - et godt og hurtigt supplement til andre klimavenlige løsninger, siger direktør Morten Simonsen fra Emmelev.

Læs også Fynske borgmestre vil samarbejde om grøn vision for Fyn