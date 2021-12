Nu skal julegaverne byttes: Butikker forventer mange kunder til udsalg trods corona

I 2020 var detailhandlen lukket det meste af december og under januarudsalget. Dermed er det første gang under coronapandemien, at butikkerne genåbner til januarudsalg.



Det eneste anderledes fra tidligere års januarudsalg er de efterhånden velkendte dyder med håndsprit, mundbind og afstand, lyder det fra butikkerne.

- Det har ikke føltes som meget anderledes, at der nu er endnu en omgang corona, der ruller ud over os, siger Ditte Opstrup Andersen fra Elgiganten.

- Nu har corona jo været her i et par år efterhånden, så det er hurtigt at justere om igen i forhold til de skiftende restriktioner, siger Ditte Opstrup Andersen.