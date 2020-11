Nu skal ministeren svare: Skal Muhammed-tegningerne vises til skoleelever?

Står det til Konservative, skal landets folkeskolelærere undervise i Muhammedkrisen og i samme omgang vise de tegninger, der udløste den årelange konflikt mellem Danmark og Mellemøsten.

Torsdag er undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kaldt til samråd af blandt andre Konservatives fynskvalgte undervisningsordfører, Mai Mercado.

Her skal hun svare på, hvorfor der på læringsplatformen EMU ikke findes undervisningsmateriale om krisen.

- Jeg synes, og Konservative synes, at Muhammedkrisen skal være en del af historiekanonen, fordi den har påvirket og influeret Danmark ligeså meget som andre perioder såsom Anden Verdenskrig og Murens fald, har Mai Mercado tidligere fortalt til TV 2 Fyn.

Danmarkshistorie

Samtidig beder Konservative undervisningsministeren tage stilling til, om det bør være obligatorisk at vise billederne.

- Hvis vi beder lærerne om at undervise i Muhammedkrisen - vi vil egentlig også gerne have, at I viser tegningerne - er det ikke hensigtsmæssigt, at Undervisningsministeriet ikke engang har gjort undervisningsforløb tilgængelige, siger undervisningsordføreren.

Flere folkeskolelærere efterlyser ligesom Konservative læringsmateriale til at undervise i Muhammeskrisen.

- Det er en del af Danmarks historie, og det har betydning for, hvem vi er som folk, og hvad vi er for et land, siger Simon Hempel Jørgensen, der er formand for skolelederforeningen i Odense.

Muhammed-tegningerne i undervisningen

Til gengæld ønsker de fynske folkeskolelærere, at det skal være frivilligt, om eleverne skal se tegningerne af profeten Muhammed.

Den 16. oktober blev den franske lærer Samuel Paty dræbt, efter han havde vist sine elever Muhammed-tegninger som led i et undervisningsforløb om ytringsfrihed. Siden da er debatten om tegningerne blusset op igen.

Ministersamrådet begynder klokken 11.15 torsdag.