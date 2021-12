Nu skifter vejret: Intenst regnvejr rammer Fyn

- Den står på mildt vejr og på regn. En front skyder sig ind over Fyn i løbet af morgentimerne. Det kommer til at betyde regn i lange perioder. Det er først ud på eftermiddagen, at der indfinder sig en bagkant på regnen, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

- En overgang bliver det nok noget blæsende fra en sydlig retning, når regnen er mest intens, fortæller han.

Sidst på eftermiddagen stiger temperaturen til mellem fire og seks grader.

Varmen kulminerer onsdag

I næste uge vil der også være regn på programmet, men der bliver plads til solen, og med en med vind fra en sydlig retning kan man nemt mærke temperaturforskellen.

- Temperaturen stiger til otte grader mandag og tirsdag. Det holder tørt tirsdag, måske med lidt sol. Så har vi en onsdag, hvor det kulminerer temperaturmæssigt med op til ti graders varme, siger Thomas Mørk.

Om det lune decembervejr vil fortsætte helt til jul, er endnu for usikkert at sige. Ifølge TV 2 Vejret er der ti procent chance for en hvid jul, hvor der ligger mindst en halv centimeters sne i 90 procent af landet.