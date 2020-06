Nu skifter vejret: Risiko for kraftig regn

Der sker torsdag et markant vejrskifte på Fyn, hvor det solrige og varme sommervejr skiftes ud med regn, blæst og ustadigt vejr.

- Det regner vest og sydvest for Fyn, og ud på formiddagen kan det strejfe især den vestlige del af Fyn, siger meteorolog Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

- I løbet af eftermiddagen og aftenen ligger der en kraftigere frontzone, som presser ind sidst på eftermiddagen og i aftentimerne. Temperaturer på 17-18 grader, fortæller han.

Der kommer også regn natten til grundlovsfredag og måske også torden fra frontzonen.

Varsel om kraftig regn

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har udsendt et varsel om risiko for kraftig regn, der gælder fra torsdag morgen og et døgn frem.

DMI meddeler, at der lokalt kan falde mellem 30 og 50 millimeter i varslingsperioden.

- Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden, lyder det i varslet.

Selv om fynboerne formentlig kan få solen at se fredag eftermiddag og i løbet af weekenden, vil resten af ugen primært byde på byger og blæst. Det ustadige vejr fortsætter ind i næste uge.