Nu skifter vejret - så meget regn kommer der

Selvom kalenderen siger forår, så har solen skinnet fra en nærmest skyfri himmel et godt stykke tid nu. Men fra onsdag ændrer det sig, og et ordentligt regnskyl skal hen over landet de kommende dage.

Ifølge TV 2 Vejret så vil et lavtryk onsdag aften sende en front til Danmark, der kan afstedkomme en masse torden- og haglbyger, som man har set syd fra grænsen de seneste dage.

Fronten forventes at medføre generelt mellem 10 og 30 millimeter regn over Danmark fra onsdag aften til fredag morgen. Særligt den østlige og sydlige del af Fyn ser ud til at få sig en ordentlig skyller.