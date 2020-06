Nu skifter vejret: Sol og sommer på vej mod Fyn

De seneste dage har det været lummert, varmt, fugtigt og med en masse lavthængende skyer og regn.

- Det ser ud til, at det efterhånden bliver lidt mere tørt og lidt lysere i vejret, når vi kigger frem mod i morgen, siger meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Selv om der søndag fortsat kan være skyer på himlen, nærmer tør luft fra Nordsøen sig.

- Tør luft fra Nordsøen bevæger sig efterhånden hen over det fynske. Det gør, at skyerne langsomt hæver sig. Mange af dem går nok også i opløsning, så der bliver plads til lidt og måske endda nogen sol. Og fra Odense-kanten ud mod Nyborg kunne jeg forestille mig, at man finder de højeste temperaturer på 22 grader, fortæller Thomas Mørk.

Sommervejr til sankthans

Der bliver formentlig ikke tale om en regulær sommerdag søndag, men det kommer i den kommende uge.

- Kigger vi på de kommende dage måske lidt dryp mandag, og så ser det ud til, at et højtryk kommer til at dominere, og så bliver det virkelig sommervejr, siger Thomas Mørk.

- Når vi kigger frem mod midten af næste uge med en flot sankthans i øvrigt, hvor der er lidt køligt, og så bliver det varmt med temperaturer op til 25 grader, forudser han.