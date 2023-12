Nu starter tyvens højtid - Kamila mistede arvestykker fra sin mor

Men Kamila er langt fra den eneste, der den næste tid vil opleve at komme hjem til et indbrud. Juledagene er lige om hjørnet, og det betyder, at mange rejser hjem til deres familier til blandt andet julefrokoster og juleaften. Dermed står masser af huse tomme landet over, og derfor er netop julen højsæson for indbrud.

- Tyven ved godt, at mange tager hjem til sin familie i julehøjtiden, og derfor er det et oplagt tidspunkt at slå til, når hjemmene står tomme, fortæller forebyggelsesekspert Richard Andersen.

Og det gælder altså også på Fyn. Ved Fyns Politi ser de også en stigning i antallet af indbrud ved juletid.

- Vi er på vej ind i en tid, hvor der er en stigning i antallet af indbrud. Og det gør vi, fordi tyvene har en vished om, at der formodentlig er større værdier i hjemmene, og der er mange, der rejser hjemmefra.

Det forklarer Anders Therkelsen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, og tilføjer, at de derfor skalerer deres indbrudsindsats i denne tid.

Så det er altså især nu, at du som boligejer skal være ekstra opmærksom.

Sådan arbejder indbrudstyven

For en indbrudstyv er der ifølge forebyggelsesekspert Richard Andersen to nøgleord: effektivitet og fart.

- Kan tyven udføre indbruddet på mellem fem og syv minutter, så begår han indbruddet. Det hele er meget kalkuleret. Inden han bryder ind, har han udset, hvad han godt kunne tænke sig og skaffet sig en flugtvej. Og så sker to ud af tre indbrud gennem et vindue, fortæller Richard Andersen.

Og det var også netop gennem vinduet, at tyven brød ind hos Kamila Muraszewska.

- Vi kom hjem klokken lidt over ni om aftenen, og vi går ind i huset gennem hoveddøren. Jeg kan huske, at det første, jeg tænkte, var, at der var meget koldt, og det synes jeg var mærkeligt. Da jeg kom længere ind i huset, kunne jeg godt se, at der havde været et indbrud. Vi fandt det opbrækkede vindue, og så var vi ikke i tvivl.

Kamila Muraszewska ringede straks til politiet, og så brød hun ud i gråd.

- Det er bare helt vildt ubehageligt at tænke på, at et fremmed menneske har gået rundt i mit hjem og rodet i mine og min families personlige ting.