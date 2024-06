Nu stiger prisen på fjernvarmen i Odense Kommune

På grund af omkostningsstigninger anbefaler Fjernvarme Fyn nu Odense Kommune at hæve prisen på fjernvarme med 24 procent fra oktober, hvilket svarer til en prisstigning på 251 kroner pr. måned for et standardhus på 130 kvadratmeter.

Det oplyser Fjernvarme Fyn i en pressemeddelelse.

- Vi anbefaler Odense Kommune at hæve prisen på fjernvarme, så vi kan sikre Fjernvarme Fyns økonomi og dermed vores leverance af varme til alle vores kunder, siger administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn Louise Høst.

Helt konkret er Fjernvarme Fyns samlede omkostninger er steget med 43 procent i perioden 2018-2024. Indtægterne fra varme og el-salg er steget med 20 procent i samme periode.

- Siden 2023 har vi set en for stor ubalance mellem vores indtægter og omkostninger. Derfor er en prisstigning af denne størrelse nødvendig, siger Louise Høst.



Fjernvarme Fyn er underlagt en lovgivning, der betyder, at der hverken må være et underskud eller et overskud på distribution af fjernvarme.