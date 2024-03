Nu taler Mai Mercado om tabet af Søren Pape: - Det er helt ubærligt og frygteligt

- Det er så uvirkeligt for mig, at jeg ikke bare kan ringe ham op eller række ud til ham, for det har jeg jo kunnet gøre de sidste 10 år.

Nu er Mai Mercado (K) klar til at tale om tabet af den konservative partiformand Søren Pape Poulsen, der døde lørdag af en hjerneblødning. Mai Mercado har som mangeårig gruppeformand for De Konservative haft et tæt samarbejde med Søren Pape Poulsen.

Nu er det tre dage siden, hun fik den ulykkelige omringning om, at hendes tætte kollega og samarbejdspartner gennem mange år, Søren Pape Poulsen, var død, kun 52 år gammel.

- Det første, der sætter sig i mig, er, at livet er utroligt sårbart. Søren og jeg havde både et venskabeligt og arbejdsmæssigt forhold, og vi har været sparringspartnere gennem næsten et årti. Det er helt ubærligt og frygteligt at stå i den sorg, fortæller hun til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Lige nu er jeg der, hvor jeg egentlig godt kan have øjeblikke, som jeg plejer at have, og så kan jeg se en overskrift, og lige pludselig bliver jeg mindet om, at han er død, og at han ikke er mere, og så bliver jeg simpelthen så ked af det igen.



Tæt samarbejdspartner og god ven

Efter mange år med tætte samarbejder kendte Mai Mercado og Søren Pape Poulsen hinanden godt.

- Søren er en, jeg har kendt utroligt godt i det konservative bagland, hvor jeg lærte ham godt at kende, og vi havde det utroligt sjovt sammen. Vi har været til rigtigt mange ting sammen, vi har også været på ferier sammen.

Lige nu kan selv de små ting få savnet til at melde sig hos Mai Mercado.

- Det er de små ting, der får mig til at tænke på ham. Eksempelvis laver jeg kaffe hertil morgen, og jeg kiggede på kaffen og tænkte: "Den ville han aldrig have drukket, han havde en højere standard end Nescafé." Han var meget kvalitetsbevidst, fortæller hun med et smil på læben og fortsætter:

- Alene det sender mig ind i sorgen, og sådan er der hele tiden små ting.