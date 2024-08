Nu vil minister gøre det lettere at drive forening

Der er for meget bøvl og bureaukrati, der spænder ben for foreningslivet i Danmark.

Det mener kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), der er klar med et udspil, som skal gøre livet lettere for Foreningsdanmark og de frivillige ildsjæle bag.

Det handler blandt andet om at lempe på brandkrav i bygningsreglementet, gøre det lettere at indhente børneattester og nemmere at oprette en foreningskonto i banken.

Derudover vil ministeren arbejde for, at foreninger, der arrangerer et marked, byfest eller lignende, kan opnå flerårige tilladelser, så de ikke hvert år skal bruge tid på at søge på ny.

- De seneste ti år er den bureaukratiske jungle kun blevet tættere. Nu forsøger jeg at finde en politisk og lovgivningsmæssig machete til at skære grenene ned, så der bliver en nemmere vej gennem alt bøvl og bureaukratiet, siger Jakob Engel-Schmidt.

I en undersøgelse foretaget for Kulturministeriet i 2022 tilkendegav knap halvdelen af 2470 foreningsaktive, at de oplever unødigt bøvl og bureaukrati.