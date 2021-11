Ny 665 kilometer lang cykelrute skal vise Fyn fra den bedste side

Og for at ingen farer vild undervejs, har Destination Fyn hyret cykelrutekonsulenten Simon Wrisberg til at mærke ruten op. Og det arbejde sluttede fredag.

- Jeg startede i sommer. Jeg har ikke cyklet hele tiden, men det tager ret lang tid at sætte de her skilte, siger han.



Simon Wrisberg har tilbagelagt hele ruten med en fart på omkring fem kilometer i timen for at kunne holde øje med, hvor der er brug for skiltning.

- Jeg skal se ud fra cyklistens synspunkt, hvor det ville være godt at sætte et skilt, så man ser det, når man kommer cyklende, siger han.



1.500 skilte markerer Herregårdsruten

Med to træpinde, der stikkes ned i jorden, og en pil imellem, har Simon Wrisberg markeret de steder på ruten, hvor cyklisterne skal guides af skilte, og hvilken retning pilen på skiltet skal pege i.