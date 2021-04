Ny aftale fremrykker genåbning af Danmark: Er større end ventet

Horesta: Der er brug for en endnu hurtigere genåbning

Hos organisationen for hoteller og restauranter, Horesta, er man dog kun nogenlunde tilfreds med det politiske forlig om genåbning.

- Det er sund fornuft at åbne mere op og slække på nogle af de meget skrappe krav, turisme- og oplevelseserhvervet havde udsigt til at skulle åbne under, siger Horestas administrerende direktør, Katia K. Østergaard, til ritzau i en kommentar til aftalen.

Ifølge hende har brancherne det stadig svært, og hos Horesta mener man, at kravet om fremvisning af coronapas ved indendørsservering burde fjernes og forsamlingsloftet hæves yderligere, end partierne bag forliget er blevet enige om.

Til gengæld er Horesta tilfreds med, at et krav om at fremvise coronapas ved udendørsservering er fjernet, samt at åbning for indendørsservering er flyttet frem til 21. april.



Bag aftalen står alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.