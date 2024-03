Ny aftale sikrer færre banko-bommerter

Nu kan du igen råbe "gamle Ole" med god samvittighed.

Som TV 2 Fyn sidste år kunne berette, blev forældreforeningen Dalums Venner idømt en bøde på 15.000 kroner for ulovligt at afvikle bankospil uden Spillemyndighedens tilladelse.

I dag landede en ny aftale, som skal sikre, at et lignende scenarie ikke udspiller sig i fremtiden.

Omdrejningspunktet i aftalen er at sikre de optimale rammer, så foreninger kan styrke fællesskaber gennem lotterier og banko.

- Banko er en god dansk tradition, som giver mulighed for at skabe vigtige fællesskaber og samle ind til gode formål, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) og uddyber:

- Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen sikrer enklere og mere tidsvarende regler for de foreninger og organisationer, der arrangerer banko. Vi har fundet en model, der i høj grad understøtter de mange bankospil og lotterier, der afholdes i dag.

Med den nye aftale indføres der blandt andet en bagatelgrænse på 15.000 kroner, hvor der ikke stilles nogen krav til arrangøren. Derudover indføres der klare retningslinjer for, hvor meget af et eventuelt overskud der skal doneres til almennyttige formål.

De indtil nu gældende regler afstedkom, at flere foreninger kom kant med loven, fordi de ikke i tilstrækkelig grad havde donation til almennyttige formål i centrum.