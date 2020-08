Ny aftale skal forhindre fyringer: - Den kommer alt, alt for sent

Fra august ophørte lønkompensationsordningen, der gjorde, at mange fynske virksomheder kunne undgå at fyre deres ansatte.

Mandag træder så en ny trepartsaftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og regeringen i kraft.

Aftalen gør, at virksomheder kan dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Mens man er hjemme, modtager man dagpenge, som vil være forhøjet til 23.000 kroner om måneden.

Men aftalen skulle have kommet noget før, mener formanden for Horesta, der er brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- Den kommer alt, alt for sent. Mange virksomheder har allerede sendt opsigelser ud. Hvis de havde vist det en uge før, havde mange kunne rette til, siger formanden Sten Slot.

Restriktionerne bør lempes

Sten Slot glæder sig over, at der kommer en ny aftale, men mener stadig, at der er mange virksomheder, den ikke kan redde.

- Det giver da noget fleksibilitet, hvis man har mulighed for at dele et job, og nogle kan gå hjemme. Men det er ganske få ved os, der kan gøre brug af det, siger han og fortsætter:

- Der er mange virksomheder, der har så få ansatte, at det ikke giver mening med en arbejdsfordeling.

Selvom han glæder sig over en håndsrækning til branchen, så så han hellere, at man hjalp på en anden måde, da de nuværende restriktioner gør det hele meget usikkert for for eksempel konferencecentrene.

- Man burde i stedet lette restriktionerne, for konferencerne er hårdt ramt her, siger formand Sten Slot.

Han forventer, at mange virksomheder er nødt til at afskedige medarbejdere i stedet for at bruge arbejdsfordelingsordningen.