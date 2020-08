Ny Busterfilm optages på Fyn: - Min mor siger, jeg ligner ham

Buster Oregon Mortensen er en 11-årig dreng, der er fuld af kærlighed til livet og sine omgivelser. En ukuelig optimist, der nok ved, at livet kan være hårdt, men blandt andet ved hjælp af trylleri og kærlighed går det nok.



Han hjælper sin haltende lillesøster, sin far og sin mor, og ikke mindst sin gamle ven Hr. Larsen, der også er en ”magiens mester”. Det har de to til fælles.

Buster går i en helt normal folkeskole, hvor han ved enhver given lejlighed underholder den ret ligeglade klasse med trylleshows. I denne sommerferie får han chancen for at vise hele byen, hvad han kan på byens talentshow. Men Buster har mange jern i ilden, han er blevet forelsket i Joanna, hans bedste ven Hr. Larsens tilstand forværres, og hans familie har også brug for ham. Og igen er det troen, håbet og kærligheden, der sejrer.

Sådan er det nemlig i Buster Oregon Mortensens verden.

Kilde: FilmFyn