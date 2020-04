Ny corona-analyse: Fynske turistvirkomheder i knæ

Den fynske turismebranche er voldsomt påvirket af corona-restriktionerne.

Det indikerer en frisk rundspørge, som Destination Fyn har foretaget i samarbejde med Danske Destinationer.

67 procent af de 66 fynske turismevirksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, melder om omsætningstab på mere end 80 procent henover den seneste uge.

Og så er der næsten total stilstand i antallet af fremtidige bookinger.

Fra undersøgelsen

Hos 88 procent af de virksomheder, der har svaret i Destination Fyns rundspørge, oplever man et omsætningsfald.

97 procent kan konstatere et fald i antallet af bookinger. For 73 procents vedkommende er der tale om et ganske alvorligt fald i danske bookinger, der kan skrives i bogen, på mellem 80 og 100 procent.

56 procent af de fynske turismevirksomheder i undersøgelsen havde allerede i torsdags sendt medarbejdere hjem med lønkompensation. Det var mindre end et døgn efter, at ordningen åbnede for ansøgning.

Trods den dystre situation føler 41 procent sig i høj eller meget høj grad klædt på til at håndtere Covid19-situationen.

Hos Destination Fyn og Erhvervshus Fyn er man sikre på, at det blandt andet skyldes det beredskab, som Erhvervshus Fyn etablerede umiddelbart efter regeringens første udmeldinger om nedlukninger.

En af de ramte virksomheder er Restaurant Klinten i Faaborg, der har sendt medarbejderne hjem med lønkompensation.

- Vi har mistet al omsætning, da vi har måttet lukke i en tid, hvor vi jo bl.a. stod overfor afviklingen af alle konfirmationerne samt større konferencer. Og der er tale om rent og skært tab - for i august og september, hvor de er udskudt til - har vi i forvejen andre bookinger med konferencer og bryllupper mv. Vi var nødt til at lukke ned og sende alle vores dygtige medarbejdere hjem meget hurtigt, men vi har heldigvis ikke været nødt til at fyre dem, da vi fik meget effektiv og god hjælp med ekstremt hurtig responstid både hos Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervshus Fyn, fortæller Per Elkjær, direktør for Restaurant Klinten i Faaborg.

Faaborg-Midtfyn Kommune har også taget initiativ til at give gavekort til deres ansatte som tak for hjælpen under Corona i stedet for julegaver og ad den vej støtte bl.a. de nødstedte lokale turismevirksomheder.

- Det er en meget alvorlig udvikling, som vi både ser indikationer på i denne undersøgelse, og som vi oplever i den daglige kontakt, vi henover de sidste par uger har haft med vores medlemmer ude i det fynske turisterhverv, siger chef for Destination Fyn Rasmus Hessum Hansen, der også er vicedirektør i Erhvervshus Fyn, som det fynske destinationsselskab er en del af.