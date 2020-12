Ny coronavaccine på vej: Få svar på dine spørgsmål her

Mandag aften blev Pfizer og BioNTechs coronavaccine godkendt af Europa-kommisionen og det betyder, at udsigterne mod at få de første vacciner i Danmark ikke længere er langt ude i fremtiden.

TV 2 Fyn har derfor stillet ledende overlæge Sigurd Broesby-Olsen en række spørgsmål om den nye vaccine. Han er nemlig ansvarlig for den nye vaccineklinik i Odense, der i øjeblikket arbejdes på højtryk for at få klar.

Læs hans svar herunder:

Kommer vaccinen til at koste noget?

Nej, vaccinen er gratis for alle borgere i Danmark.

Kan man bare møde op på den nye vaccineklinik for at få en vaccine?

Nej, vaccinen kommer ad flere omgange, og derfor er der også en rækkefølge i, hvem der får vaccinen først. Vaccinen bliver derfor først givet til de ældre og de sårbare, og man skal have en henvisning til vaccineklinikken, før man kan få en vaccine.

Hvornår er man beskyttet, når man har fået vaccinen?

Vaccinen skal gives ad to omgange, og derfor er man først hundrede procent beskyttet, når man har fået anden dose af vaccinen.

Er det farligt at få vaccinen?

Den nye vaccine mod coronavirus fungerer langt hen ad vejen på samme måde, som vi kender fra vacciner mod influenza. Man skal derfor på ingen måde være bange for vaccinen. Og det er også ekstremt sjældent, at vi oplever, at personer får allergiske reaktioner. Vi estimerer, at det er omkring én ud af en million, der får vaccinen, som vi reagere allergisk. Så der bør ikke være utrygehd i den forbindelse.

Hvordan kommer sådan en vaccination til at foregå?

På den nye vaccinationsklinik i Odense kommer man ind ad én dør. Herfra bevæger man sig frem til en vaccineboks, hvor ens sygesikringsbevis vil blive scannet. Efter sundhedspersonalet har sikret sig, at man er indforstået med, at man nu skal have en vaccine, så bliver man vaccineret. Derefter bliver man ledt ud ad en anden dør og ind i et venteværelse, hvor man skal sidde og vente i 15 minutter, inden man går hjem.

Hvorfor skal man vente i 15 minutter efter man har fået vaccinen?

Det er vigtigt, at man bliver i 15 minutter, efter man har fået vaccinen, fordi vi gerne vil sikre os, at den fremmødte borger har det okay efter vaccinationen. Og her tænker vi langt hen ad vejen faktisk ikke kun på eventulle allergiske reaktioner. Der er jo også nogle, der har nåleskræk og så videre, og derfor er det vigtigt, at man bliver i tiden efter, så vi kan være sikre på, at borgeren har det godt.

Kan man få hjælp i venteværelset, hvis man får brug for det?

I venteværelset kommer der både til at være en læge og flere sygeplersker tilgængelige, som man kan tage fat i, hvis man får brug for hjælp.

Hvem er det, der vaccinerer de fremmødte borgere?

Odense Universitetshospital er dem, der fagligt superviserer vaccinerne, og så kommer vi også til at rekkrutere en del personale til at udføre vaccinationerne. Og det kommer typisk til at være pensioneret sundhedspersonale.

Er der bivirkninger ved vaccinen?

Man kan godt komme til at opleve nogle helt almindelige bivirkninger i forbindelse med vaccinen, som man også kender det fra influenza-vacciner. I dagene efter kan man måske få lidt ubehag. Det er bivirkninger, vi kender, og det vil typisk være efter anden vaccine, at man har den slags bivirkninger. Men det er meget almindelige bivirkninger, og ikke noget, der bør afholde en fra at få vaccinen.

Hvem får vaccinen først, og hvor længe skal man vente på selv at få den?

Det er først og fremmest noget, Sundhedsstyrelsen udarbejder nogle retningslinjer for. Vaccinen kommer nemlig til at komme drypvis, og derfor er man også nødt til at starte i det små og så skalerer op alt efter, hvornår vaccinerne kommer. Men hvem der får vaccinen først, og hvornår man selv kan få den er en rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen arbejder på.

Hvordan ved man, om man må få vaccinen?

Man vil få en invitation i sin E-boks. Så man kan altså ikke bare møde op i vaccineklinikken for at blive vaccineret.

Er det to forskellige vacciner, man skal have?

Nej, det er den samme vaccine, som man skal have to gange. Og grunden til, at man skal have den to gange, er fordi det sikrer, at immunsystemet opbygger den beskyttelse, man skal have mod coronavirus. Så en vaccine er ikke nok, selvom det er den samme vaccine, der bliver givet.

Hvis man har været smitte med coronavirus, skal man så stadig have vaccinen?

Der er nogle ting, som Sundhedsstyrelsen skal have specificeret i forbindelse med det her spørgsmål. Men så vidt jeg er orienteret, så tilbyder man stadig vaccination til folk, der allerede har været smittet. Det skyldes, at der til stadighed er usikkerhed omkring, hvorvidt man er beskyttet fra at blive smittet, selvom man har været smittet før.

Hvis man er smittet med corona, kan man så få vaccinen?

Det giver sig selv, at man selvfølgelig ikke skal møde op i vaccinationsklinikken, hvis man er smittet og stadig er syg. Og det gælder i og for sig også for andre sygdomme end corona. Hvis man er syg, skal man ikke møde op.