Ny dato: Royal Run udsættes til efteråret

Den 1. juni skulle flere end 7.500 tilmeldte have løbet Royal Run i Odense, men udbruddet af covid-19 har resulteret i at arrangementet nu udsættes. Den nye dato er fastsat til søndag den 6. september.

Mandag meddelte regeringen, at lukningen af Danmark vil fortsætte indtil 2. påskedag d. 13. april. Selvom Royal Run først skulle være afholdt næsten to måneder efter, har en enig styregruppe for Royal Run besluttet at udsætte løbet. Beslutningen er taget i samråd med de lokale arrangører, Kongehuset og TV 2, der er mediepartner.

- Vores absolut vigtigste opgave er at sikre sikkerheden og sundheden for deltagere og tilskuere, der bakker op om Royal Run, fortæller Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund på vegne af styregruppen for Royal Run, i en pressemeddelelse.

OGF støtter op

Udsættelsen af Royal Run støttes op af Odense Gymnastik Forening, som er lokal arrangør i Odense.

- Vi viser ansvarlighed og følger selvfølgelig trop. Det er en underlig tid, vi er i nu, og vi skal passe på os selv og hinanden, så det er en nem beslutning for os at udsætte løbet, fortæller Michael Nielsen, løbsleder for Royal Run ved OGF

Der vil være udfordringer forbundet med udsættelsen. Den 1. juni ligger på pinsedag, hvor butikkerne i Odense Centrum normalt vil have lukket. Den nye dato 6. september er en almindelig søndag, men det vil ikke betyde ændringer for ruten.

- Ruten ligger fast, men vi forventer ikke store problemer, selvom en del butikker vil have åbent langs ruten, forklarer Michael Nielsen.

Berører mange

På landsplan er omkring 80.000 personer allerede tilmeldt løbet, og i Odense er tallet indtil videre 7.650. Michael Nielsen håber på forståelse fra de mange tilmeldte, og ikke mindst at flere vil melde sig frem mod september. Der er nemlig 11.000 startnumre i Odense.

- Der vil komme reaktioner, men vi forventer, at der er stor forståelse for beslutningen. Især når vi ser på den tid, som vi befinder os i nu, fortæller Michael Nielsen.

På dagen for løbet vil der være flere end 300 frivillige, som hjælper til med afviklingen. Også ved de frivillige forventer Michael Nielsen forståelse.

Selvom løbet udsættes, vil Kronprins Frederik stadig løbe med på noget af ruten. Efter planen bliver det på One Mile-distancen.

Træningen forsætter

En af de mange tusinde, som allerede har sikret sig et startnummer, er Joy van Elzelingen fra Søndersø. I januar kunne TV 2/Fyn fortælle om Joy van Elzelingen, som lider af den kroniske sygdom fibromyalgi. Hendes sygdom og hverdag med mange smerter, skulle ikke forhindre hende i at træne op til og deltage i løbet den 1. juni. Nu er løbet udsat, men det tager ikke gejsten fra løberen:

- Så er der jo en god grund til, at holde sig i form lidt længere tid, griner Joy van Elzelingen og tilføjer:

- Jeg synes, at det er det helt rigtige at gøre. Nogle kan måske stadig smitte i juni, så det kan jo ende med at sygdommen blusser op igen. Lad os nu få sygdommen slået helt ned!

Forventer folkefest

Selvom det store nationale løb flyttes til efteråret, vil det stadig blive en fest slår Michael Nielsen fast:

- Der vil være masser af underholdning langs ruten, så det vil være festligt for tilskuere. Den største fest vil klart være på løberuten, fortæller Michael Nielsen.

Arrangørerne for Royal Run forventer også en fest på trods af udsættelsen.

- Vi glæder os til, at vi sammen til Royal Run efter sommer kan mødes i en glædelig folkefest i kølvandet på denne meget alvorlige tid, lyder det fra Morten Mølholm Hansen.