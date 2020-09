Ny demonstration i konfliktmaraton: 3F har ikke opgivet håb om overenskomst for Jensens Bøfhus

En demonstration er sjældent en eksklusiv begivenhed for særligt inviterede. Men tanken om 'jo flere - jo bedre' er en af de mange ting, en coronakrise kan lave om på, og derfor bliver det en mindre begivenhed, når folk fra 3F Odense torsdag eftermiddag klokken 16 tager plads foran Jensens Bøfhus ved Skovsøen.

Her vil en kreds af tillidsfolk, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i 3F Odense og 3F's øvrige afdelinger tage plads for at demonstrere mod restaurantkæden.

- Vi vil være synlige med bannere og slogans, der fortæller hvad konflikten handler om. Vi er der for at skabe synlighed blandt borgerne, siger Line Bjørndahl, der er næstformand i 3F Odense.

Demonstrationen er et led i en månedlang konflikt mellem fagforbundet og restaurantkæden om tjeneres overenskomst, og torsdag eftermiddag vil omkring 20 personer deltage i demonstrationen.

- Normalt ville vi lave et opslag på Facebook og invitere bredt. Det har vi ikke gjort denne gang, siger Line Bjørndahl med henvisning til den nuværende coronasituation.

Vil tilbage til forhandlingsbordet

Mens det ene mål med demonstrationen er at skabe offentlig opmærksomhed omkring konflikten, er en anden at sætte gang i forhandlingerne med Jensens Bøfhus.

- Vores håb er, at vi kan få direktøren tilbage til forhandlingsbordet. Indtil videre har vi fået nej, ligemeget hvad vi har budt ind med, siger næstformanden i 3F Odense.

I løbet af foråret og sommeren har 3F ikke holdt demonstrationer på grund af coronakrisen. Men Line Bjørndahl understreger, at den reducerede synlighed ikke er ensbetydende med, at konflikten har ligget stille.

- Vi må bare erkende, at vi har været midt i en sundhedskrise, siger hun.

FÅ OVERBLIK OVER KONFLIKTEN: 1. juli 2019: Jensen Bøfhus melder sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta.

28. februar 2020: Halvandet år overenskomstforhandlinger mellem Jensen Bøfhus og 3F bryder sammen. Jensen bøfhus varsler første gang lockout af 3Fs medlemmer.

10. marts 2020: Jensen Bøfhus varsler anden gang lockout.

11. marts 2020: Danmark lukker ned grundet coronavirus.

23. marts 2020: Lockout af 27 ansatte inklusiv tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten i Jensens Bøfhus begynder.

11.-23. marts 2020: Uenighed mellem 3F og Jensens Bøfhus om, hvorvidt 3F har tilbudt at udskyde konflikten i eksempelvis to måneder, så Jensens Bøfhus kan modtage lønkompensation.

5. april 2020: Lockouten af medarbejderne slutter.

7. april 2020: 3F varsler AF-blokade med det samme og strejke 1. juni.

14. april 2020: Jensen Bøfhus fyrer 250 medarbejdere på grund af manglende lønkompensation.

16. april 2020: 3F skriver til Jensen Bøfhus, at de fastholder konflikten, men afventer Arbejdsrettens sillingtagen til sagen. Ifølge 3F har Jensen Bøfhus ikke besvaret forespørgslen endnu Se mere

