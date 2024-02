Det fynske folketingsmedlem Mai Mercado (K) har bedt Justitsminister Peter Hummelgaard (S) om at forholde sig til stenkastersagen fra 2016 og 2017, som endnu ikke er opklaret.

Hun vil nemlig vide, om ministeren vil prioritere at få Fyns Politi til at søge med de DNA-spor, som eksisterer på sagens sten, i nationale og internationale DNA-databaser.

Grunden til at hun spørger nu, er, at politiet er begyndt at bruge en ny metode, hvor man søger i DNA-databaser efter slægtninge til en eventuel gerningsmand.

Det er endnu ikke tilladt at søge i internationale databaser, men politiet har fornyligt anholdt en formodet drabsmand efter et match på en slægtning i en national database.

- Jeg tror rigtig mange stadig har sagen i erindring, og personligt kigger jeg stadig op på de broer der blev kastet sten fra. Frygten for det sker igen, er jo til stede, når gerningsmanden ikke er anholdt endnu, siger Mai Mercado.

Hun bakker selv op om et lovforslag, som er på vej, om at politiet skal have tilladelse til at søge med dna i internationale slægtsdatabaser.