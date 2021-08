Ny filmskole på vej til Fyn: Flere fynske byer interesseret i den nye uddannelse

Begge politikere påpeger, at man har en sund filmindustri på Fyn med fonden Filmfyn og mange optagede spillefilm på eksempelvis Sydfyn.

- Det er meget positivt, at der nu for første gang er politisk anerkendelse af, at vi har behov for en ny filmskole, og det naturligvis glædeligt, at den ser ud til at blive placeret på Fyn, siger direktøren for FilmFyn.



Det vil dog ikke lige være med det samme, håbefulde studerende kan søge om optagelse på uddannelsen, lyder meldingen.

- At etablere en ny uddannelse tager tid. Vi skal finde ud af, hvilke fagligheder uddannelsen skal indeholde, kortlægge målgruppen, og så skal vi gennem en formel godkendelse og prækvalifikation. Mit bud er, at der nok går mindst to år, før vi er klar, siger rektoren.

Partierne bag aftalen 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' forventer, at der skal bruges 3 til ti millioner på at støtte diverse nyopstartede uddannelsesinstitutioner rundt om i landet.

Her var filmuddannelsen på Fyn altså en af de nævnte nye muligheder.