Ny førstehjælperordning: - Det er en katastrofe

En alarm hyler på Per Lauritsens telefon. Der er hjertestop.

Lige nu er det blot en test, men sådan lyder det, når akut- og førstehjælper Per Lauritsen bliver kontaktet af alarmcentralen over sin mobil og kaldt ud til et hjertestop i nærheden. Han er med i Danmark Redder Liv.

Men det slutter i maj 2020, når Danmark Redder Liv bliver overtaget af Trygfondens initiativ Hjerteløberne. Det er Per Lauritsen ikke tilfreds med.

- Det synes jeg, hvis jeg skal sige det med mine egne ord, er en katastrofe, siger Per Lauritsen.

Danmark Redder liv erstattes

Danmark Redder Liv er et initiativ, der skal hjælpe til med udrykningstiden for ambulancer, og dermed yde den livreddende førstehjælp, inden den akutte ambulacehjælp når frem. Ordningen giver alarmcentralen mulighed for at sende frivillige førstehjælpere ud til hjertestop i nabolaget.

Det har Per Lauritsen været en del af i seks år.

Per Lauritsen er utilfreds med udskiftningen af Danmark Redder Liv. Foto: Massoud Jafari

- Lige så snart, der bliver trykket 1-1-2 her på Langeland, så får vi en alarm på vores telefon, siger han og viser på telefonen, hvordan det foregår.

- Så kommer opgaven op på skærmen og fortæller, om man skal køre direkte til nødstedet, eller man skal køre forbi og hente en hjertestarter. Og så er det bare afsted, forklarer Per Lauritsen.

Men nu har Regionsrådet i Region Syddanmark vedtaget, at Danmark Redder Liv skal erstattes af Trygfondens Hjerteløbere, som både Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland allerede er en del af. I alt har 72.000 skrevet sig op til ordningen.

- Det er et flertal, der peger på at skifte til hurtigløberne. Det er dem, der er i hovedstaden og i Region Midtjylland. Vi skal have det her gjort landsdækkende, så der i både de største byer og de ødeste steder kan komme hurtigt hjælp til folk, der har hjerteproblemer, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er næstformand i Region Syddanmark.

Førstehjælpskursus er ikke et krav

Som førstehjælper hos Danmark Redder Liv er det et krav, at de frivillige har taget et førstehjælpskursus, der løbende genopfriskes. Sådan forholder det sig ikke hos Hjerteløberne.

Trygfonden stiller ikke krav til, at man har gennemført en førstehjælperuddannelse, og alle kan tilmelde sig ordningen.

Sådan fungerer Hjerteløberne Når 1-1-2 Vagtcentralen får opkald om hjertestop, kan de automatisk sende besked til de hjerteløbere, der befinder sig tæt på personen med hjertestop. Som hjerteløber bliver du enten bedt om at tage direkte hen til personen og yde hjertelungeredning eller bedt om at hente den nærmeste hjertestarter på vejen. Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, hvor du kan svare, om du kan løbe afsted, eller om du er forhindret. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du ikke længere ønsker at være med. Kilde: trygfonden.dk Se mere

- Hovedårsagen til, at flertallet har stemt, som de har gjort, har været, at man ønsker at have den volumen bagved, så hele landet kan dækkes ind. Og der er mange tusind frivillige, der har meldt sig til, siger Poul-Erik Svendsen.

Hos Per Lauritsen på Langeland har han dog ikke meget tillid til Trygfondens initiativ.

- Man kan ikke gøre noget forkert. Det er bare at komme i gang, og det er på sin vis også rigtigt. Men hvis jeg eller konen skvatter om, så vil jeg foretrække, at det er en, der ved, hvad han har med at gøre, der kommer, understreger han.

Kvantitet over kvalitet?

6.400 har allerede meldt sig til Trygfondens Hjerteløbere i Region Syddanmark. Spørgsmålet er, om det betyder, at der også bliver reddet flere liv, eller om en førstehjælperuddannelse bør være et krav.

Poul-Erik Svendsen synes, at Trygfondens Hjerteløbere er en god ordning. Foto: Massoud Jafari

Poul-Erik Svendsen ser dog ikke Hjerteløberne som en ordning, der sætter kvantitet over kvalitet.

- Det fungerer i hovedstaden og i Midtjylland, og de folk, der melder sig til, er nogle folk, der vil gøre en forskel på det her område, påpeger han.

Region Syddanmark håber, at de frivillige for Danmark Redder Liv vil fortsætte som hjerteløbere, men det bliver uden Per Lauritsen.

- Som det ser ud nu, så er jeg færdig som førstehjælper i Region Syddanmark, når vi når 1. maj næste år, men jeg er ikke færdig som akuthjælper på Langeland, fastslår Per Lauritsen.

Per Lauritsen er ikke færdig som akuthjælper, selvom Danmark Redder Liv ikke længere eksisterer fra maj 2020. Foto: Massoud Jafari